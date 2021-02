Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 26 febbraio 2021

Notizie del 26 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 609 ricoverati, 78 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 26 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 653 nuovi positivi eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 17 deceduti per un totale di 1679, 38.638 guariti, 12.634 attualmente positivi, 609 ricoverati in area medica, 78 ricoverati in terapia intensiva-

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 26 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il 28 febbraio scade l’ordinanza che ha posto in zona rossa le Province di Pescara e Chieti ma stando ad indiscrezione, visto anche il numero dei contagi giornalieri che rimane alto, il Presidente marsilio dovrebbe propogarla. Come probabilmente rimarrà in zona arancione il resto della Regione (salvo i sei Comuni in zona rossa della provincia dell’Aquila: Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi).Fermo restando il divieto di uscire dalla Regione, in zona rossa é vietato spostarsi nelle abitazione private abitazioni private. Visite che in zona arancione sono invece consentite una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Nelle zone arancioni gli spostamenti devono avvenire all’interno del Comune; se si tratta di Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti anche fuori del Comune ma a una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini e non verso i capoluoghi di provincia. Consentita in zona rossa l’attività motoria e sportiva individuali e all’aperto mentre sono sempre vietati gli sport di contatto e di squadra. Chiusi teatri e cinema, musei, spazi culturali, piscine e palestre chiusi ovunque. Negozi aperti in zona arancione, in zona rossa solo quelli definiti essenziali.

C’é attesa per il dpcm Draghi che, come annunciato, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e che, quindi, includerà anche i giorni di Pasqua (4 aprile) e Pasquetta (5 aprile). Ancora non é dato a sapere se sarà una Pasqua in zona rossa come é lo é stato Natale. Di certo si sa che saranno applicate misure restrittive perché é stato lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza, ad annunciare che “al momento non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. E a confermarlo é lo stesso indice Rt che in soli quattro giorni é schizzato da 0,99 a 1,02. Non è ancora, però, chiaro se rimarrà invariato il sistema delle zone a colori, se sarà concesso qualche spostamento interregionale (il divieto di spostamento decade il 27 marzo) o se nelle zone gialle si potrà andare al ristorante anche la sera, come richiesto da alcuni partiti politici, a cominciare dalla Lega di Matteo Salvini.

Intanto, il Governatore Marco Marsilio, nella giornatadi oggi, è intervenuto, a Chieti, nel piazzale del 118 dell’Ospedale SS. Annunziata all’inaugurazione di 13 posti letto di terapia sub-intensivaa beneficio dei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. Un intervento che si è concretizzato grazie ad un finanziamento di poco meno di 1 milione di euro nell’ambito del potenziamento della rete Covid.