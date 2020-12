Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 22 dicembre 2020

Notizie del 22 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: in attesa di aggiornamenti 555 ricoverati, 43 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 22 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 64 nuovi positivi su 489.572 tamponi analizzati. 5 decessi che hanno portato il totale a 1.129. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 19.307 (+112). I ricoverati in malattie infettive erano 555 (-2), in terapia intensiva 43 (+1). Gli attualmente positivi erano 12.666 (-374).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 22 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Nella giornata di ieri, dopo l’ok di EMA, il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech. In Italia la vaccinazione comincerà il 27 dicembre a partire dal personale sanitario.

Nel suo rapporto EMA ha avvertito che il giorno stesso in cui ci si sottoporrà alla vaccinazione potranno comparire sintomi quali mal di testa, stanchezza, febbre e dolore ai muscoli ma ha rassicurato che passeranno nell’arco di ventiquattro ore.

Allarme per il virus di SarsCoV-2 mutato identificato da Londra e che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/01. É stato individuato un caso in Italia, in un soggetto rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino. Il paziente e la convivente sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero.

La mutazione è stata già rintracciata anche in Olanda, Danimarca, Australia, Germania e forse Sudafrica. L’Organizzazione Mondiale della sanità ha rassicurato che la variante del virus, che parrebbe più contagiosa ma non più aggressiva, non è fuori controllo. Gli esperti assicurano che i vaccini già approvati o ancora in studio dovrebbero funzionare lo stesso.

Ancora oggi e domani poi, sulla base del Decreto Natale, l’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli feriali.