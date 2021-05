Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 2 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 348 ricoverati, 32 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 2 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 226 nuovi positivi, 5 deceduti, 60.457 guariti, 348 ricoverati in area medica, 32 ricoverati in terapia intensiva, 8.519 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL 2 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibili i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é ancora in zona gialla, salvo undici Comuni che sono ancora in zona rossa: e cioè, in Provincia di L’Aquila Capitignano e Oricola Sante Marie, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Barisciano, San Pio delle Camere; in Provincia di Teramo Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto a cui si aggiunge il Comune di Martinsicuro.

“La prima settimana dell’Abruzzo in zona gialla – ha dichiarato il presidente Marsilio – ha mostrato segnali positivi riguardo l’andamento dei contagi e il comportamento corretto dei cittadini. Il numero dei contagiati si abbassa ulteriormente, anche se si continuano a monitorare alcune situazioni, a cominciare da alcune scuole dove si sono registrati focolai che sono stati immediatamente isolati. Per il resto rimangono solo due Comuni in tutta la regione, San Pio delle Camere e Barisciano, dove si rende necessario prorogare le misure della zona rossa. Tutti gli altri Comuni torneranno in zona gialla a partire da domani.

Il centro vaccinale Pala Masciangelo a Lanciano sarà aperto anche oggi (8.30-13.30 e 14.30-19.30). I cittadini che si sono prenotati potranno accedere al centro vaccinale esclusivamente in prossimità dell’orario comunicato via sms e indicato sulla prenotazione. L’ingresso al parcheggio all’interno della struttura sarà riservato ai cittadini che hanno l’appuntamento nella fascia oraria indicata sui documenti di prenotazione.

Inoltre 1,2 milioni di euro sono in arrivo in favore degli istituti paritari deputati all’educazione dei più piccoli, cioè asili nido, sezione primavera, micronidi, centri per bambini e famiglie e scuole dell’infanzia della Regione, che nel periodo di lockdown totale della primavera scorsa sono stati costretti a sospendere le loro attività. L’avviso, pubblicato ieri, stabilisce che hanno diritto ad accedere al contributo quelle strutture che dimostrano di avere avuto, nel periodo marzo/agosto 2020, una riduzione almeno del 20% dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019. La quota di erogazione è stata fissata ad un massimo di 150 euro per ogni bambino iscritto alla struttura alla data del 29 febbraio 2020. Gli istituti interessati possono presentare domanda fino alle ore 14 del 31 maggio 2021 all’indirizzo posta elettronica certificata dpg021@pec.regione.abruzzo.it.