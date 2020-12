Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 dicembre 2020

Notizie del 18 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati bollettino: in attesa di aggiornamenti 584 ricoverati, 49 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 18 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 17 dicembre si registravano 246 nuovi positivi. 18 decessi, che hanno portato il totale a 1.102. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 17.560. I ricoverati in malattie infettive erano scesi a 548, quelli in terapia intensiva a 49. Gli attualmente positivi erano 13.425.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 18 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile dalle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Ha preso il via ieri la campagna di screening sulla popolazione della città di Teramo, condotta in sinergia tra le istituzioni del territorio: Regione Abruzzo, Comune di Teramo, ASL, Protezione Civile; la finalità è di individuare in particolare gli asintomatici per contenere, monitorare e contrastare la pandemia da Coronavirus. Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, nell’ambito della campagna di screening di massa, ospita oggo Venerdì 18 Dicembre alle 17.15 al Parco della Scienza, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato misure restrittive per Natale e Capodanno contenute in un nuovo Dpcm. Si ipotizza tutt’Italia in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, con bar, ristoranti e negozi chiusi, fatta eccezione per alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Non ci si potrà spostare nemmeno all’interno d conl’autocertificazione. Si potrà andare a Messa o uscire per assistere una persona non autosufficiente o per fare attività motoria mentre pranzi o cene saranno ammessi con il nucleo convivente o con non più di due congiunti.

Dal 28 al 30 dicembre negozi, bar e ristoranti dovrebbero essere aperti secondo le attuali norme in vigore. Ci sarà il coprifuoco dalle 22 e ci si potrà muovere all’interno della propria regione, sempre se gialla. Dal 4 al 6 gennaio dovrebbero essere applicate le norme previste per la zona gialla, salvo il divieto di spostarsi fuori Regione.