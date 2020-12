Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 16 dicembre 2020

Notizie del 16 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati bollettino: in attesa di aggiornamenti sono 601 i ricoverati, 59 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 16 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 15 dicembre si registravano 100 nuovi positivi su4858 tamponi analizzati. 15 decessi, che hanno portato il totale a 1072. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 16.336. I ricoverati in malattie infettive erano scesi a 601, quelli in terapia intensiva a 59. Gli attualmente positivi sono 14.467.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 16 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

AGGIORNAMENTI NEWS

Prosegue l’attività di screening in provincia di Teramo. Intanto tiene banco l’ipotesi di un nuovo lockdown in occasione delle festività natalizie. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, al termine di una riunione del comitato stesso, ha dichiarato che nonostante, l’alto numero di morti, gli indicatori sono in discesa ma la situazione è critica e, per evitare immagini di affollamenti come quelle girate sul web nella giornata di domenica scorsa, é necessario restringere molto. Nel verbale della riunione non si fa alcun riferimento alle misure da introdurre perché la decisione finale spetta alla politica.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che il sistema delle Regioni assegnate a tre diverse aree colorate (gialla, arancione e rossa), ciascuna delle quali associate alla percentuale di rischio, ha funzionato e ha consentito di evitare un lockdown generalizzato come in Germania. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico, però, qualche misura ulteriore sarà introdotta per evitare una terza ondata.

Si ipotizza una grande zona arancione per tutta l’Italia, con spostamenti consentiti nei giorni festivi solo tra piccoli Comuni, ma non si esclude nemmeno una zona rossa nazionale nei giorni di festa e forse anche per il weekend precedente al Natale. Oggi é previsto un incontro tra Governo e Regioni proprio per discutere ulteriori limitazioni.