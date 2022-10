Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 13 ottobre 2022

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del 13 ottobre: in attesa dell’aggiornamento 168 ricoverati, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 13 ottobre 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 1.189 nuovi positivi, 2 decessi. Gli attualmente positivi sono 18.045. Di questi, 168 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; uno in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

I DATI DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2022

Dal 1° ottobre non é più necessario indossare le mascherine Ffp2 su bus, metro e treni, ma l’uso delle mascherine é ancora obbligatorio dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa.

Il Protocollo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore fino al 31 ottobre, “impone ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio e, comunque, in tutti gli ambienti di lavoro e in tutte le aree aziendali, senza alcuna esclusione, dove non sia garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale misura organizzativa di prevenzione dei contagi e quale obbligo che incombe per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in tali ambienti o in tali aree (ad es. fornitori, appaltatori, utenti, clienti…..)”. Inoltre “Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente”.

Nel protocollo si che «il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”, incluso lo smartworking.

Disposto, inoltre, il controllo della temperatura all’ingresso dei luoghi di lavoro, con conseguente divieto di accedervi con febbre uguale o superiore a 37,5°.

Decaduto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che hanno più di 50 anni. Per chi lavora in ambito sanitario l’obbligo rimarrà fino al prossimo 31 dicembre, pena la sospensione dal lavoro.

Fino al prossimo 31 dicembre, il Green Pass dovrà essere esibito soltanto in ospedali e RSA.

Quarta dose vaccino anti Covid

Sono disponibili su tutto il territorio le somministrazioni della quarta dose del vaccino anti Covid, riservata:

agli over 60 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni;

a coloro che siano guariti dall’infezione da almeno 120 giorni;

a tutti gli over 12 immunocompromessi per le patologie contenute nella specifica tabella ministeriale.

Ogni Asl appronterà il proprio modello organizzativo e pubblicherà sul proprio sito orari di apertura e indirizzi degli hub attivi. L’accesso sarà libero e senza necessità di prenotazione.

A disposizione dei cittadini, oltre agli hub vaccinali, ci sono anche le farmacie e i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale già nelle precedenti fasi.