Notizie del 13 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: salgono a 548 (+41) ricoverati, 51 (-2) in terapia intensiva, 13 decessi

REGIONE – Sabato 13 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 357 nuovi positivi, eseguiti 3.983 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. 7 deceduti per un totale di 1.545, 34.441 guariti, 11.057 attualmente positivi, 507 ricoverati in area medica, 53 ricoverati in terapia intensiva, 10.319 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

DATI DEL 13 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 508 nuovi positivi su 4.574 tamponi molecolari e 5.132 test antigenici. 60 in provincia de L’Aquila, 114 Chieti, 268 Pescara, 55 Teramo, 11 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). 9 deceduti più 4 dei giorni precedenti. 34.558 guariti (+117), 11.433 attualmente positivi (+376), 548 ricoverati in area medica (+41), 51 ricoverati in terapia intensiva (-2), 10.834 in isolamento domiciliare (+337).

AGGIORNAMENTO NEWS

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato un’ordinanza che istituirà a partire da domenica 14 febbraio e per 14 giorni la zona rossa nelle province di Pescara e Chieti. La decisione è arrivata a seguito della riunione del Comitato tecnico scientifico locale che si è tenuta ieri sera e che ha preso in esame la difficile situazione epidemiologica nelle Province di Chieti e Pescara, legata alla forte diffusione delle varianti, in particolare quella cosiddetta inglese. che sta provocando in detti territori un forte aumento dei contagi, che ha già messo a dura prova il sistema ospedaliero e la capacità di tracciamento delle Asl.

In applicazione della circolare diramata nella giornata di giovedì dal Ministero della Salute, che raccomanda l’adozione delle misure più restrittive per i territori colpiti dalle varianti in modo significativo. si é reso quindi necessario adottare la misura restrittiva della zona rossa non essendo sufficienti le misure previste dalla zona arancione che il Ministro Speranza ha decretato per il resto della Regione, a fronte del valore dell’indice RT indicato nel report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Il Ministro avrebbe egli stesso previsto la zona rossa per Chieti e Pescara nell’Ordinanza che emanerà in giornata, d’intesa con la Regione, anche per semplificare e ridurre il numero dei provvedimenti. – ha detto il Governatore- Tuttavia la sua attuale limitazione all’ordinaria amministrazione degli affari correnti non gli consente di fare altro che applicare la normativa vigente, senza poter assumere altre decisioni. Per questo, ho provveduto personalmente ad emanare una mia Ordinanza presidenziale ‘sentito il Ministro’, con la stessa decorrenza e per la durata di 14 giorni”.

Nei giorni scorsi era stata disposta la zona rossa per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano e prima ancora per Torre da Casauria, San Giovanni Teatino ed Atessa. In questi é già in vigore il divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; il rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali.