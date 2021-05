Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 12 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento sono 254 ricoverati, 25 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 12 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 79 nuovi positivi, 9 deceduti, 7671 attualmente positivi, 254 ricoverati in area medica, 25 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 7392 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI BOLLETTINO DEL 12 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo il Comune di Celano che é zona rossa da ieri e fino al 14maggio, salvo diverso provvedimento: sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute.

Resta per tutti la misura restrittiva del coprifuoco alle 22. La Cabina di Regia per valutare eventuali slittamenti di ora é stata convocata soltanto per lunedì 17 maggio.

A partire da oggi è possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid anche per i cittadini nati tra il 1966 e il 1971: le somministrazioni, come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, inizieranno il giorno 20. Il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando per questa fascia di età la somministrazione del vaccino AstraZeneca; sono doiventati 42 i giorni tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer.

Intanto, come ha annunciato l’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, “la Regione Abruzzo è pronta all’utilizzo ottimale dei fondi provenienti dal Recovery Plan ed ha già attivato per tempo tutte le procedure per pianificare lo sviluppo delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, oltre al rafforzamento e agli investimenti su innovazione, ricerca e digitalizzazione del sistema sanitario”. I processi sono stati portati avanti con il supporto dell’Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), con la quale è stata approvata una specifica convenzione proprio sullo sviluppo, miglioramento e potenziamento del servizio sanitario regionale.

L’Assessore Verì ha precisato che con l’Agenas la Regione sta definendo le azioni da introdurre nella rete territoriale per la gestione dei pazienti cronici e per la presa in carico delle fragilità, con un’attenzione particolare all’impiego delle nuove tecnologie. Questo in aderenza alle iniziative del Governo Draghi legate al recovery plan. Per allineare la programmazione regionale alle indicazioni nazionali e alla volontà politica di rafforzare il modello delle reti assistenziali “hub” e “spoke”, oltre a valorizzare i percorsi assistenziali, migliorando l’accessibilità, il coordinamento e la tempestività degli interventi sanitari e sociosanitari territoriali, la Regione sta predisponendo l’attivazione il numero di telefono unico per le cure non urgenti (116117), con lo scopo anche di favorire una riorganizzazione delle postazioni di Continuità Assistenziale. Il numero unico sarà a disposizione di tutti i cittadini che avranno necessità di informazioni e accesso ai diversi servizi sanitari e sociosanitari territoriali, nonché costituirà un utile strumento a supporto dell’integrazione ospedale-territorio e di interscambio tra la rete ospedaliera, la rete dell’emergenza-urgenza e territoriale.

La Regione intende avviare la presa in carico per i pazienti cronici al fine di pianificare e controllare il loro contatto con le strutture pubbliche e private, dotarsi di figure professionali (case/care manager) che seguano il paziente dall’arruolamento ai successivi follow-up, affidare alla residenzialità il compito di dare sollievo alle famiglie accogliendo i pazienti quando non più gestibili a domicilio. Allo stesso modo è previsto di valorizzare il ruolo delle farmacie territoriali come punto di riferimento per la popolazione per l’erogazione di servizi di base (la “farmacia dei servizi”) e avviare la presa in carico per i pazienti cronici al fine di pianificare e controllare il loro contatto con le strutture pubbliche e private.