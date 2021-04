Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 11 aprile 2021

Notizie dell’11 aprile sul Covid-19 in Abruzzo: in attesa dell’aggiornamento 557 ricoverati, 67 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 11 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 238 nuovi positivi, 13 deceduti, 55.277 guariti, 10.226 attualmente positivi, 557 ricoverati in area medica , 67 ricoverati in terapia intensiva, 9.602 in isolamento domiciliare.

Ultimo giorno di zona rossa per alcuni Comuni e di zona arancione per altri: da domani la situazione per molti cambierà. Di seguito la nuova situazione in Regione dal 12 aprile:

Provincia di Chieti: esce dalle restrizioni il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Provincia di L’Aquila: esce dalle restrizioni il comune di Pratola Peligna.

Sono in zona rossa i Comuni di Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Corfinio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i Comuni di Sant’Omero, Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana.

Sono in zona rossa i Comuni di Martinsicuro, Colonnella e Nereto.

Nei Comuni che passeranno in arancione ornerà ad essere consentita anche l’attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici. Tutto invariato, invece, per quanto riguarda la ristorazione, che resterà consentita per la sola consegna a domicilio e, fino alle 22, con asporto. I bar e le attività identificate dal codice Ateco 56.3 possono fare asporto fino alle 18. Torneranno in presenza le attività scolastiche e didattiche di seconda e terza media. Per le scuole superiori attività didattica in presenza per almeno il 50 per cento della popolazione studentesca, con la restante parte in Dad. Proprio in vista del ritorno in presenza tra i banche molti Comuni hanno organizzato per la giornata di oggi una campagna di screening gratuito, su base volontaria ma fortemente raccomandata.

La prossima settimana dovrebbero arrivare in Italia le prime 184mila dosi circa delle 400-500mila di vaccino Johnson & Johnson attese entro la fine di aprile. Le fiale del vaccino monodose dovrebbero arrivare all’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175mila dosi di Astrazeneca. Entro mercoledì inoltre, Pfizer dovrebbe consegnare in tutta Italia oltre un milione di dosi mentre è prevista sempre per l’inizio della settimana la consegna da parte di Moderna. La Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa raccomanda di non far passare più di 42 giorni tra la prima e la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna. L’ideale far trascorrere, rispettivamente, 21 giorni tra le dosi per il vaccino Comirnaty di Pfizer-BionTech e 28 giorni per il Vaccino Covid-19 Moderna.

Intanto, secondo i dati forniti dal Governo, sono 282.255 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 16 del 10 aprile: il79,4& delle dosi attualmente disponibili, pari a 355.340. 98.213 dosi sono state inoculate a over 80, 22.938 a over 90 e 20.383 a over 70. La fascia 50/59 anni ha ricevuto 41.245 dosi di vaccino.