Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 9 luglio

Notizie del 9 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 9 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’8 luglio parlava di un nuovo caso. 27 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 118 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 464 pazienti deceduti; 2701 dimessi/guariti .Gli attualmente positivi in Abruzzo erano 145, con una diminuzione di 8 unità rispetto al giorno precedente.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime ventiquattr’ore i casi complessivi di Coronavirus in Italia erano 242.149, in crescita di 193 unità e si erano registrati 15 morti. positivi erano 13.595, 647 meno di martedì. I ricoverati con sintomi erano 899 (-41), mentre erano aumentati i pazienti in isolamento domiciliare: da 12.232 a 12.625. I guariti erano 193.640 con un incremento rispetto martedì di 825 I ricoverati in terapia intensiva erano 71 pazienti ma in ben 13 Regioni non c’era nessuno in rianimazione.

Il Miinistro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, intervenendo al question time alla Camera, ha dichiarato che il bonus vacanze sta andando bene: alle 14 di oeri erano stati erogati 401.525 buoni vacanze, per un totale di 183 milioni di spesa, e 12.580 persone lo avevano già utilizzato in un albergo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 9 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.