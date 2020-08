Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 8 agosto 2020

Notizie dell’8 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 22 (+2) i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 8 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 6 agosto parlava di 39 nuovi casi. 22 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 165 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2812 dimessi/guariti. I positivi erano 140.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 552; i decessi 3. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.924. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 779 quelli ricoverati con sintomi.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni du Sky TG24, ha dichiarato che nelle Regioni dove attualmente l’RT superiore a 1 ci sonodei focolai, ma sono circoscritti. Il virus circola ma è controllato. Non é parso , però, preoccupato, perché anche e dovessero aumentare i casi ora ci sono più posti letti e si é piùpreparati eppoi non necessariamente ci sarebbero più malati i ospedale. Secondo Sileri l’unica fonte di preoccupazione sarebbe se saltassero protocolli nelle Rsa, dove vivono gli anziani.

É stato emanato un nuovo DPCM, annunciato, come di consueto, incoferenza stampa dal Premier Conte. Le misure adottate per contenere la diffusione del contagio per Coronavirus (obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, distanza di un metro tra le persone, fino all’obbligo di restare a casa con più di 37.5 di febbre. Dal 15 agosto ripartono le crociere, dal 1° settembre le fiere.