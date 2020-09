Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 7 settembre

Notizie del 7 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 32 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 7 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 4 settembre parlava di 25 nuovi positivi, 23 ricoverati, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 438 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 2910 i guariti/dimessi, 471 i positivi.

Il Ministero della Salute ha informato che il 6 settembre in Abruzzo si registrano 26 nuovi positivi su 1526 tamponi analizzati. 16 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 3 a quella di Chieti, 2 a quella di Pescara e 2 di Teramo. Tre sono in corso di verifica. Non si registrano nuovi decessi. I ricoverati in reparti malattie infettive sono 32, in terapia intensiva sono 2. Gli attualmente positivi sono 509 (+26).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 7 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 7 settembre 2020 parlava di 1.297 nuovi casi in tutta Italia, 1.683 ricoverati, 133 quelli in terapia intensiva; 7 decessi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che il vaccino dovrebbe essere gratuito e arrivare entro la fine del 2020, così come prevede il contratto con la società AstraZeneca che lo sta sperimentando allo Spallanzani di Roma. Le prime dosi dovrebbero essere somministrate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa.

Nelle prossime ore sarà varato un provvedimento in vigore dal 7 al 30 settembre. Prevista la confema obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Non è permesso entrare da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. Chi si trova all’estero potrà rientrare per raggiungere “la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente”.