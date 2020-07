Notizie del 6 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 28 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 6 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 3 luglio, parlava di 6 nuovi casi, 27 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 129 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2678 i dimessi/guariti, 464 deceduti.

Il bollettino fornito dal Ministero della Salute nella giornata di domenica 5 luglio parlava di 4 nuovi casi su 673 tamponi processato, 30 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 133 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 282 i dimessi/guariti, 464 deceduti in totale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ventiquattr’ore precedenti si erano registrati 192 nuovi casi. 945 ricoverati mentre erano 74 i pazienti in terapia intensiva. 7 i decessi. Al momento in Italia ci sono decine di focolai di nuovi contagi, molti causati da arrivi da Paesi extra Schengen dove la pandemia di Coronavirus é fuori controllo. Il governatore della Toscana Rossi ha stabilito, in contesti di sovraffollamento, il ricovero obbligatorio nei Covid hotel, mentre Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, chiede tamponi negli aeroporti per i voli da zone ad alto rischio. Dopo il caso dell’imprenditore vicentino che ha rifiutato le cure, le cui condizioni restano stabili ma gravi, il Ministero della Salute sta verificando il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 6 LUGLIO 2020

Disponibile dal primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.