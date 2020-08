Notizie del 6 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: salgono a 19 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 6 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 5 agosto parlava di 19 nuovi casi. 19 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 120 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2808 dimessi/guariti. I positivi erano 140.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 6 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 384; i decessi 10. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.646. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 41, 764 quelli ricoverati con sintomi, 11.841 quelli in isolamento domiciliare.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha ribadito che le regole essenziali tra cui il rispetto di un metro di distanziamento devono essere rispettate nei luoghi chiusi salvo i casi in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza. Si devono continuare a rispettare i tre principi fondamentali: uso mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani, perché solo così non si vanificherà il lavoro fatto.

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato un’ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio. Si parla di oltre cinquantamila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell’infanzia e la primaria. Gli stessi criteri saranno utilizzati per ripartire anche le altre risorse per l’organico che deriveranno dallo scostamento di bilancio che prevede 1,3 miliardi per la scuola. Obiettivo é quello di ridurre il sovraffollamento nelle classi. Nel decreto legge di agosto saranno previste apposite risorse, per gli Enti locali, per l’affitto degli spazi aggiuntivi e il pagamento delle relative utenze.