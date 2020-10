Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 30 ottobre 2020

Notizie del 30 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 331 i ricoverati, 26 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 30 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 29 ottobre si registravano 482 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 99 anni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 6 nuovi casi e saliva a 540 (di età compresa tra 78 e 96 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 3690 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 5444. 331 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 26 in terapia intensiva, mentre gli altri 5087 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 2622 erano residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1816 in provincia di Chieti, 2665 in provincia di Pescara, 2382 in provincia di Teramo, 61 fuori regione e 128 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 30 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 29 ottobre 2020 parlava di 26.831 nuovi casi 15.964 ricoverati, 1.641 quelli in terapia intensiva; 217 decessi.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Cts Franco Locatelli, intervenuto a “Porta a Porta”, ha dichiarato che il rischio di infettarsi è condizionato da tre variabili: la carica virale del contagiante, il tempo di contatto e la presenza dei dispositivi di protezione individuale, i quali proteggono sia dalla diffusione, sia dall’acquisizione del contagio. L’ambito familiare è quello in cui maggiormente c’e’ questa diffusione. Al momento il Governo non ha chiesto al Cts alcun parere su ulteriori misure, ma, vista la situazione, no é escluso che lo faccia in futuro.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo, ai microfoni di Radio Popolare, ha detto che il lockdown – generale, parziale, localizzato- é una ipotesi realistica. Qualora le misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM non dovessero sortire effetti, si dovrà ricorrere a misure diverse.

Oggi il Governatore della Liguria Giovanni Toti firmerà un’ordinanza per estendere in tutta la Liguria da ‪venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre, ogni giorno dalle ore 21 alle ore 6, ‬la misura, già adottata dal sindaco Bucci, che dispone limitazioni di mobilità. Tale misura è indispensabile per evitare che i nostri ragazzi rischino di contagiarsi, abbassando la guardia durante il prossimo weekend, in cui solitamente si festeggia anche Halloween. Ieri intanto, ha ffirmato un’altra ordinanza per abbassare al 60% la soglia di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea urbano ed extraurbano, esclusi i treni che invece manterranno il limite all’80%.