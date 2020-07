Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 30 luglio

Notizie del 30 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: restano 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 30 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 28 luglio parlava di 4 nuovi caso. 14 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 94 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2792 dimessi/guariti. I positivi erano 109.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 30 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 289, i decessi 6. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 38, 731 quelli ricoverati con sintomi, 11847 quelli in isolamento domiciliare.

Nel suo intervento alla Camera Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha evidenziato che in Europa non c’é una sola Nazione che abbia prorogato lo stato di emergenza: in Ungheria é stato revocato da tempo, in Francia da venti giorni. Se nessun Paese lo ha fatto, perché deve farlo l’Italia? Ha, quindi, invitato ad argomentare una eventuale emergenza sanitaria che giustifichi la proroga dello stato di emergenza. Poi il duro attacco al Presidente Conte.

“Qual è il prezzo che l’Italia paga per concedervi questa libertà? -ha continuato- Davvero Lei crede, Presidente Conte, che non comporterà un problema al nostro turismo dire al cospetto del mondo che l’Italia ha ancora una situazione d’emergenza quando non ce l’hanno la Spagna, la Grecia, La Croazia e la Francia? Davvero pensa che gli investitori portano soldi in Italia continueranno a farlo? Davvero pensa che i commercianti che sono in dubbio se riprendere la propria attività.possano ancora aspettiare che la tempesta passi. Io non posso credere che Lei creda a questo, credo piuttosto che a lei interessi e che sia il prezzo che é disposto a pagare. Non vi preoccupate della salute degli italiani ma della salute del Governo. Lo stato di emergenza serve per consolidare il vostro potere, vi consente di fare quello che volete senza regole e senza controlli”.