Notizie del 30 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 37 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE –Domenica 30 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 29 agosto parlava di 14 nuovi positivi su 1457 tamponi analizzati. 8 erano relativi alla Provincia dell’Aquila, 4 a quella di Chieti e 2 a quella di Pescara. Non si registravano nuovi decessi. I ricoverati erano 37 (-2), 1 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi erano 395 (+12).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.444 e un decesso. 1.168 le persone ricoverate, 79 quelle in terapia intensiva, 21.909 quelle in isolamento domiciliare.

L’autorità cinese per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia di Covid-19 ha comunicato che quattro potenziali vaccini anti-Covid sviluppati in Cina hanno avviato sperimentazioni cliniche internazionali di fase 3. Per alcuni la fase di sperimentazione terminò a settembre, con risultati comunicati a novembre.

Il Comune di Sassari ha emanato una ordinanza che prevede l’obbligo di indossare mascherine 24 ore su 24 negli “spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico”. Il provvedimento si é reso necessario a seguito dell’impennata dei casi nel nord della Sardegna e sarà in vigore fino al 7 settembre.