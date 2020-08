Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 3 agosto

Notizie del 3 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: salgono a 16 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 3 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 31 luglio parlava di 5 nuovi casi. 13 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 97 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2799 dimessi/guariti. I positivi erano 111. Il prossimo bollettino sarà emesso lunedì 3 agosto 2020.



Il bollettino ufficiale del Ministero della Salute parlava di 2 nuovi casi. 16 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 99 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2800 dimessi/guariti. I positivi erano 116.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 239; i decessi 8. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 708 quelli ricoverati con sintomi, 11.706 quelli in isolamento domiciliare.

L’ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l’obbligo delle mascherine fino al 15 agosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma gira voce che il dpcm che sarà adottato la prossima settimana potrebbe prorogare il termine.

Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e past president della Società italiana di Malattie Infettive (Simit) sull’ipotesi di una nuova proroga dopo Ferragosto ha dichiarato all’Ansa che se si tiene conto dei numeri, della presenza dei focolai e di possibili immissioni dall’estero “un’indicazione prudenziale è il minimo del dovuto. Cerchiamo per favore di essere ancora molto prudenti”.