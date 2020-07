Notizie del 29 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 29 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 28 luglio parlava di un nuovo caso. 14 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 92 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2790 dimessi/guariti. I positivi erano 107.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 29 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 212, i decessi 11. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 40, 749 quelli ricoverati con sintomi, 11820 quelli in isolamento domiciliare.

Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre con 157. Nel suo intervento il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato che lo stato di emergenza consente di attuare una serie di misure operative e funzionali per garantire piena assistenza e protezione a tante persone colpite: lasciare a metà quest’opera sarebbe sconveniente e controindicato. Consente di perseguire il piano di sicurezza delle scuole e il ripristino pieno delle attività di amministrazione della giustizia in Aula al Senato sulla proroga dello stato d’emergenza.

Nella sua informativa, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ribadisce: ‘A settembre la scuola riparte, lo dico con chiarezza’. E invita la politica a fare squadra, così come sta facendo adesso la scuola, per lavorare alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Poi aggiunge: “Lavoreremo per la riduzione del numero di alunni per classe. Basta con le classi sovraffollate, volgarmente dette classi pollaio. Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione”.