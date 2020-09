Notizie del 28 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: in attesa di aggiornamenti sono 50 i ricoverati, 5 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 28 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 25 settembre parlava di 51 nuovi positivi, 58 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 754 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 817 i positivi, 477 i deceduti. 3023 guariti/dimessi.

Intanto il Ministero della Salute ha comunicato che il 27 settembre in Abruzzo si erano registrati 47 nuovi positivi su 2.188 tamponi analizzati e un decesso. I ricoverati in malattie infettive erano 54 (-4), in terapia intensiva 5. Gli attualmente positivi sono 862).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 28 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 27 settembre 2020 parlava di 1.766 nuovi casi su tutto il territrio nazionale, con un incremenro di 584 casi nelle ultime ventiquattroore. Il totale dei tamponi è arrivato a quota 3.607.251.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in video al Festival nazionale dell’economia civile a Firenze, ha dichiarato che la pandemia ci lascia in eredità la rinnovata fede nell’uomo e nella sua responsabilità. É stato un agire della comunità e dei singoli cittadini, che ha fatto parlare tutto il mondo di un modello Italia. Un modello che si sta rivelando molto efficace nella gestione del virus.

Il viceministro alla Salute Pierpalolo Sileri, ai microfoni del TG5 ha dichiarato che non si deve avere paura perché siamo pronti. In Italia i casi di Covid stanno aumentando molto lentamente e la nostra situazione è migliore rispetto agli altri paesi europei. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, ovvero uso della mascherina, distanza di sicurezza e lavaggio delle mani. Oggi, comunque, le terapie intensive oggi sono più vuote rispetto a marzo, in grado anche di curare meglio i pazienti.