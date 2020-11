Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 24 novembre 2020

Notizie del 24 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 672 i ricoverati, 71 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 24 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 23 novembre in Abruzzo si registravano 640 nuovi positivi, 18 decessi che hanno portato il totale a 804. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia 7135. I ricoverati in malattie infettive erano 672 in terapia intensiva 71, 15.606 in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 16.349.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 24 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

AGGIORNAMENTI NEWS

Sviluppare uno specifico sistema di sorveglianza locale, regionale e nazionale della residenzialità socio-sanitaria (pubblica e privata, accreditata e non), per valutare l’impatto del Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, per persone disabili giovani e adulte e per persone con patologie psichiatriche socio-sanitarie. É l’obiettivo principale del progetto del Centro nazionale per il controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha scelto l’Abruzzo come Regione capofila dello studio scientifico, affidandone il coordinamento al direttore del Dipartimento regionale Sanità, Claudio D’Amario.

I Comuni dell’Aquila si stanno preparando ad una massiva somministrazione a tutta la popolazione di tamponi brevi antigenici, per isolare velocemente i positivi asintomatici. I test non sono obbligatori, ma fortemente raccomandati per consentire di individuare e isolare i focolai e circoscrivere i contagi.

Intanto, tengono banco due temi di grande portata: le festività natalizie e la riapertura degli impianti sciistici. Se per il primo si sta aprendo qualche spiraglio di speranza, per l’altro lo scenario che si sta profilando non é dei più rosei. Il Premier Giuseppe Conte ha detto che si dvrà ridurre la socialità ma non dovrà venire meno la tradizione di scambiarsi i doni.Proprio per questo si sta lavorando per dilatare l’apertura dei negozi fino alle 22; il Governo sta pensando anche a un “bonus cash”per chi nel mese di dicembre effettuerà più di dieci acquisti pagando con carta di credito. Più prudente il Ministro della Salute Roberto Speranza, ch comunque ha accennato la possibilità di una nuova fase per il Paese. La linea del Governo invce, é quella di non consentire vacanze sulla neve.