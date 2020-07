Notizie del 24 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 8 i pazienti ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 24 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 23 luglio parlava di dieci nuovo caso. 8 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 105 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2767 dimessi/guariti. I positivi erano 115.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 24 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Un nuovo studio della università della California a Los Angeles, osservandoun gruppo di pazienti che aveva sviluppato il Covid-19 con sintomi ‘medi’, ha osservato un decio calo di anticorpi. Gli anticorpi al virus scenderebbero circa della meta’ nei primi 73 giorni dopo la comparsa dell’infezione e potrebbero sparire completamente in un solo anno.

I dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia forniti dall’Istituto Superiore di Sanità rilevano che se l’età media dei malati di Covid in Italia, nei mesi scorsi, è stata superiore ai 60 anni, quella dei casi registrati negli ultimi 30 giorni è molto più bassa: 43 anni. Pù uomini che donne. Nell’ultimo mese solo il 16% dei nuovi casi riguarda persone con più di 70 anni, mentre il 22,4% sono nella fascia 51-70 anni, il 50,4% in quella 19-50 anni e l’11,2% da 0 a 18 anni.

L’Italia ha prenotato 30 milioni di dosi del vaccino sviluppato dall’Università di Oxford. Gli studiosi che stanno lavorando su questo progetto parlano di distribuzione in tutto il mondo entro la fine dell’anno. ltri vaccini ono sperimentati negli Usa, in Cina e Russia.