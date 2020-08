Notizie del 24 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 31 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 24 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 21 agosto parlava di 23 nuovi casi. 30 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 258 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 283 dimessi/guariti. I positivi erano 258. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 24 agosto.



Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 23 agosto parlava di 20 nuovi casi. 31 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 200 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2844 dimessi/guariti. I positivi erano 332.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 24 AGOSTO 2020

Disponibile dal pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1210 e 7 i decessi. 971 le persone ricoverate, 69 quelle in terapia intensiva, 17.398 quelle in isolamento domiciliare.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiatato che, nonostante l’aumento dei contagi, non ci sarà un nuovo lockdown, assicurando che anche con i Governatori si converrà un metodo di procedere comune. La situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando la curva di contagi era fuori controllo e non esisteva un apparato pronto a tracciare e isolare i casi.

Scrive su Facebook il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino. “Oggi voglio fare un grande applauso al ministro Roberto Speranza che ha detto in un’intervista che la situazione italiana non è paragonabile a quella di marzo. Si è detto anche ottimista perché Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. Ha anche detto che la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi. Un ottimo intervento cauto, ma rassicurante, che condivido al 100%”.