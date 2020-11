Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 novembre 2020

Notizie del 23 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 664 i ricoverati, 72 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 23 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 22 novembre in Abruzzo si registravano 560 nuovi positivi su 4578 tamponi analizzati. 12 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia 6731 (+14). I ricoverati in malattie infettive erano 664, in terapia intensiva 72. Gli attualmente positivi sono 16131.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 23 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Su invito del Direttore Generale della ASL de L’Aquila , il Sindaco di Teramo Gianguido d’Alberto ho partecipato, quale Presidente ANCI Abruzzo, ad un incontro con i sindaci dei comuni della provincia aquilana, e, dopo aver manifestato la vicinanza al territorio che è in piena emergenza, ha ribadito la disponibilità di tutti i Sindaci, come sempre, ad essere parte attiva in questa battaglia ed ho, al contempo, richiesto di estendere ai cittadini di tutti i comuni del territorio regionale la possibilità di far ricorso al test antigienico rapido al fine di individuare con immediatezza i positivi Covid ed evitando, così, di favorire la diffusione dei contagi.

Ieri in tutta Italia si reistravan 28.737 nuovi casi e 592 decessi; di nuovo in aumento ricoverati e terapie intensive. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che la pressione sulle terapie intensive é ancora forte. Il Paese é più preparato rispetto a marzo, si é dotato di più posto letto ma ciò non significa che possa permettersi una nuova impennata. Le misure adottate stanno sortendo i primi effetti ma occorre prudenza L’RT é sceso ma la situazione è ancora molto seria, con quasi 600 decessi giornalieri e tanti casi. Non é, pertanto, possibile abbassare la guardia,anche in vista delle prossime festività natalizie. Speranza ha dichiarato che ora si deve evitare qualsiasi spostamento che non sia necessario; a Natale un spostamento interregionale potrà avvenire solo se tutte le Regioni saranno in zona gialla. Su questo punto nella giornata di ieri anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Miozzo aveva annunciato che, per quanto riguarda la circolazione interregionale, tutto dipenderà dalla curva epidemica nelle prossime due settimane.