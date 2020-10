Coronavirus in Abruzzo, dati e contagi del 20 ottobre 2020

Notizie del 20 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 197 i ricoverati, 13 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 20 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 20 ottobre parlava di 159 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti restava fermo a 494. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 3190 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 2669 (+156 rispetto a ieri). 197 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2459 (+129 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 20 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino nazionale del 19 ottobre 2020 parlava di 9.338 nuovi casi 7.676 ricoverati, 797 quelli in terapia intensiva; 73 decessi.

Il giorno dopo la firma del nuovo DPCM, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ammesso che in primavera si é arrivati al lockdown generalizzato perché era inevitabile. Ora ila situazione é diversa; si é lavorato per fare i test, per distribuire le mascherine, si é lavorato nelle scuole e negli uffici per garantire la massima sicurezza. Ci si sta impegnando per evitare il lockdown generalizzato, ma non si possono escludere lockdown circoscritti perché uno generalizzato dobbiamo evitarlo.

I sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente Anci, i capigruppo di maggioranza e opposizione e il giovernatore Attilio Fontana hanno chiesto uno stop di tutte le attività e spostamenti, tranne casi eccezionali, dalle ore 23 fino alle 5 del mattino, a partire dal 22 ottobre e la chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessita. Il Ministro della Salute Roberto Speranza si sarebbe detto d’accordo.

Il Covid-19 cancella tutto, anche le tradizioni popolari più antiche. Il Comune di Trento ha deciso di annullare l’edizione 2020 del Mercatino di Natale e anche se non ci sono ancora provvedimenti in merito anche quello di Bolzano potrebbe subire la medesima sorte. Stando al nuovo Dpcm del Governo sarebbe impossibile allestire le tipiche casette. Si starebbe pensando a soluzion alternative.