Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 20 luglio

Notizie del 20 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 19 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 17 luglio parlava di due nuovi casi. 17 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 102 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 468 pazienti deceduti; 2747 dimessi/guariti. I positivi erano 119.

Il Bollettino emanato il 19 luglio dal Ministero della Salute parlava di un nuovo caso. 14 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 103 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 468 pazienti deceduti; 2751 dimessi/guariti. I positivi erano 117.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 219, i decessi 3. Erano quindi 12.440 le persone positive, i guariti 196.949: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 49, 743 quelli ricoverati con sintomi, e 11.640 in isolamento domiciliare.

Anche in Abruzzo la App Immuni ha segnalato un caso di positività arrivata dall’App Immuni. Tra le cinque personerisultate positive nella provincia di Chieti negli ultimi giorni ua ha dato il consenso per sbloccare il codice sul telefono tramite l’operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti. Le persone che hanno installato Immuni e che sono eventualmente state a contatto diretto con il positivo hanno ricevuto una segnalazione anonima.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in una intervista al Corriere della sera ha dichiarato che c’é allerta ma la situazione in Italia è ampiamente sotto controllo. “I sistema nel complesso sta dando segnali di assoluta affidabilità” e proprio per questo il nostro Paese “è il migliore in Europa”. Il monito ai più govani é quello di divertirsi da responsabili. No agli assembramenti e sì alle mascherine dove serve.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 20 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.