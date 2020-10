Notizie del 2 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: in attesa di aggiornamenti sono 52 i ricoverati, 5 in terapia intensiva

REGIONE – Venedì 2 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 1° ottobre parlava di 30 nuovi positivi, 52 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 852 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 881 positivi, 481 i deceduti. 3059 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 2 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 1° ottobre 2020 parlava di 2.548 nuovi casi su tutto il territorio nazionale; 3.097 ricoverati, 291 quelli in terapia intensiva; 24 decessi.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, ha dichiarato che si potrà vedere uno spiraglo di luce soltanto nei primi mesi del 2021, perché si avranno a disposizione nuovi strumenti per combattere la sfida al Covid, e nel corso del 2021 si uscirà dalla fase più drammatica. Ora occorre molta prudenza.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto sapere che, in considerazone attuale, lo stato di emergenza sarà prorogato fino al prossimo 31 gennaio.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, appena saputo di tale possibilità, ha invitato il Premier a recarsi in Parlamento per comunicare cosa intende fare, e non a decidere senza confronto.

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver precisato che l’emergenza c’é e si sta affrontando, anche in collaborazione con il Commissario Arcuri, ha detto che se si tratta di una proroga tecnica che consente di usare strumenti legislativi e amministrativi, di gestire gli investimenti, semplificare le modalità di spesa e di assunzione del personale, allora é più che opportuna. Se invece é soltanto un modo per aggirare il dibattito politico, allora cambia tutto.