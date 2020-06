Notizie del 2 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: mentre ci si prepara alla riapertura dei confini regionali è attiva la App Immuni

REGIONE – Martedì 2 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 29 maggio, parlava di zero contagi, 122 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 quelli in terapia intensiva e 645 in isolamento domiciliare. Ricordiamo, infatti, che la Regione ha comunicato che il prossimo report dettagliato sarà inviato mercoledì 3 giugno (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà trasmesso ogni martedì e venerdì. Dai dati comunicati dalla Protezione Civile, sappiamo, però, che in Abruzzo i positivi erano 744, con 1 nuovo caso su 1272 tamponi effettuati: 113 erano ricoverati in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 625 in isolamento domiciliare. Purtroppo si sono registrati ancora tre decessi, che ha portato il totale a 408, ma il numero dei guariti é salito a 2093.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Si avvicina la data del 3 giugno quando si riapriranno i confini tra le Regioni, senza che sia più necessaria l’autocertificazione. Non sarà necessario un nuovo provvedimento in quanto gli spostamenti erano già stati previsti dal DPCM del 18 maggio. Le Regioni, però, insieme al Governo potranno decidere ulteriori misure restrittive e istituire nuove zone rosse. Per tutelarsi in vista dell’arrivo dei turisti dalla Lombardia, la regione più colpita dal Coronavirus, i Governatori stanno pensado varie misure, dal test sierologico al passaporti sanitario, che, però, è già stato dichiarato incostituzionale dal Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Oggi riaprono i luoghi della cultura, con obbligo della mascherina e percorsi tracciati e il FAI aprirà i suoi luoghi sul territorio. E si può andare al mare, con le modalità previste dal Presidente Marsilio: accessi alle spiagge libere attraverso l’utilizzo di applicazioni per smartphone e tablet, distanziamento tra sdraio ed ombrelloni, igienizzazione e sanificazione continua delle aree.

Da ieri, in Abruzzo, é attiva la App Immuni, su base volontaria e utile per il monitoraggio dei contagi, Scaricabile sul cellulare, la App dà un alert se si é stati in contatto per più di 15 minuti negli ultimi 14 giorni con un altro device che risulta contagiato. Ma é già allarme per un virus informatico denominato FuckUnicorn che si diffonde grazie ad una mail che invita a scaricare un file denominato Immuni.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 2 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]