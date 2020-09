Notizie del 19 settembre sul Covid-19 in Abruzzo; in attesa dei nuovi dati: sono 48 (+3) i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva

REGIONE –Sabato 19 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 18 settembre parlava di 54 nuovi positivi, 45 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 626 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 632 i positivi, 474 i deceduti, 2894 i guariti/dimessi. Il prossimo bollettino sarà diramato lunedì 21 settembre.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 18 settembre 2020 parlava di 1.907 nuovi casi, 2.387 ricoverati, 208 quelli in terapia intensiva; 10 decessi. Scendono dopo qualche tempo le terapie intensive.

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità- Ministero della Salute ha rilevato che nel periodo dal 31 agosto al 13 settembre i contagi da Covid sono aumentati e l’età mediana é passata da 35 a 41 anni; inoltre, il 35% dei nuovi contagi riguardava persone con un’età sopra i 50 anni con una netta tendenza alla cosiddetta «trasmissione intrafamiliare».Il capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha parlato di un “aumento lento ma graduale delle ospedalizzazioni”.

Nella settimana dal 7 al 13 settembre l’indice Rt ha superato il valore 1 in cinque Regioni: Liguria, Sicilia, Puglia, Friuli, Calabria più la Provincia autonoma di Trento. La regione con più numeri di casi registrati é stata la Lombardia con oltre i 103mila in totale; a seguire il Piemonte con quasi 34mila.