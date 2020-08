Notizie del 19 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 19 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 18 agosto parlava di 5 nuovi casi. 27 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 230 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2840 dimessi/guariti. I positivi erano 258.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 19 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 403 e 5 i decessi. I positivi erano 15.089; 843 le persone ricoverate, 58 quelle in terapia intensiva.

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervistato a La vita in diretta, ha dichiarato che si sente di esludere un nuovo lockdown anche se al momento nessuno puù dire che cosa succederà. Non potremmo permettercelo, avrebbe un costo troppo alto per il Paese. Boccia ha detto, però, che potrebbero esserci però “zone chiuse”, per evitare l’esplosione di nuovi focolai.

Il viceministro alla Salute Sileri ha dichiarato che nel caso in cui una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus potrebbe scattare una chiusura temporanea.