Coronavirus in Abruzzo: dati e contagi del giorno 17 ottobre 2020

Notizie del 17 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti sono 167 ricoverati, 11 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 17 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 16 ottobre parlava di 178 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti restava fermo a 491. Gli attualmente positivi in Abruzzo erano 2160. 167 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 11 in terapia intensiva, mentre gli altri 1972 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il prossimo report sarà emesso lunedì 19 ottobre.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

In merito all’ordinanza firmata dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, in base alla quale le scuole resteranno chiuse per due settimane, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato che la decisione se impugnare il provvedimento spetterà al Governo. Nella giornata di ieri l’ordinanza in questione, u richiesta dei sindaci pervenuta all’Unita’ di Crisi attraverso l’Anci, da oggi e’ consentita, anche in presenza, l’attivita’ delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di eta’ compresa nella fascia della fascia 0-6 anni.

Nelle prossime ore sarà emanato un nuovo DPCM, con vigenza immediata, che dovrebbe contenere il coprifuoco alle ore 22,00 in tutto il territorio nazionale, con la chiusura anticipata di tutti i locali pubblici come bar, ristoranti e pub entro quell’ora. Si dovrà decidere circa la chiusura delle palestre, dei parrucchieri, di estetiste e centri estetici, di cinema e teatri: le eventuali restrizioni dovrebbero riguardare solo per le Regioni con un indice di contagio alto.