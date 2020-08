Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 17 agosto

Notizie del 17 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 25 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 17 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 agosto parlava di 13 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 218 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2831 dimessi/guariti. I positivi erano 242.

Il bolletino diramato dal Ministero della Salute parlava di 2 nuovi casi. 25 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 2268erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2834 dimessi/guariti. I positivi erano 254.



NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 17 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Al termine di una riunione con i Governatori, il Governo ha deciso che da domani, lunedì 17 agosto, in tutta Italia le discoteche resteranno chiuse. Nella nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, si legge. “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

Alcuni governatori hanno fatto resistenza chiedendo di procrastinare la chiusura almeno di una settimana, ma alla fine hanno dovuto cedere. Il Governo ha deciso, inoltre, di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.