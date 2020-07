Notizie del 14 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 19 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 14 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 luglio parlava di un nuovo caso. 19 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 124 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 466 pazienti deceduti; 2719 dimessi/guariti. I positivi erano 143.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 169, i decessi 9. I ricoverati con sintomi erano 178, 65 quelli in terapia intensiva, 12.324, le persone in isolamento domiciliare. I guariti erano 306.

Nelle prossime ore verrà emanato un nuovo DPCM. Secondo le prime indiscrezioni dovrenbbe permanere l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto, nei negozi, nei supermercati, nei ristoranti quando ci si alza dal tavolo, negli uffici pubblici, dal parrucchiere, in palestra, sui treni e nei cinema e nei teatri. Per i locali dovrebbe permanere l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti i dispenser con il gel, di sanificare e di dotarsi di termoscanner. Resterà il divieto di assembramenti e non si potrà arrivare in Italia da 13 Paesi da cui non si può arrivare in Italia: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia, Macedonia del Nord, Moldavia, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Chi viene dagli Usa, invece, ha l’obbligo di quarantena per 14 giorni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 14 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.