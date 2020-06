Notizie del 13 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino. Indice RT sotto l’1. Marsilio rassicura gli abitanti di Villa Caldari di Ortona

REGIONE – Sabato 13 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 12 giugno, parlava di 4 nuovi casi su un totale di 1.340 tamponi analizzati. 76 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 448 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 453 mentre 2290 erano i dimessi/guariti. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 15 giugno ma non mancheremo di riportare i dati del bollettino della Protezione Civile.

Il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio nelle regioni d’Italia, ha dichiarato che la situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare e l’incidenza di Covid è in diminuzione pressoché in tutte le regioni. L’indice di trasmissibilità Rt è al di sotto di 1 su tutto il territorio nazionale. I Abruzzo é dello 0,7.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio si è recato ieri nella frazione di Villa Caldari, ex zona rossa e tra le aree più colpite dal contagio da Covid 19. Il Governatore ha dichiarato che i cittadini di Villa Caldari hanno dovuto fronteggiare un’autentica tragedia: “una situazione che anche per noi è stato difficile affrontare perchè sentivamo il peso della sofferenza umana presente in questo territorio”.

Preoccupa, invece, la situazione economica. Il direttore della Cna della provincia dell’Aquila, Agostino Del Re, ha dichiarato che la mancanza di liquidità è l’emergenza più grande, in questo momento, per le micro e piccole imprese della provincia dell’Aquila. Di fronte al calo di fatturato, dovuto al lockdown, che sfiora in media il 70% nel o territorio, con punte di azzeramento totale, in alcuni casi, gli strumenti di sostegno alle aziende risultano deboli se non inesistenti. Se le altre province sono state destinatarie di interventi, quella dell’Aquila é stata esclusa da Unioncamere.

