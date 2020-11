Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 11 novembre 2020

Notizie dell’11 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 530 i ricoverati, 46 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 11 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 9 novembre parlava di 746 nuovi casi, 530 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 46 in terapia intensiva, 26 decessi che hanno portato il totale a 628.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DELL’11 NOVEMBRE 2020

AGGIORNAMENTI NEWS

Dalla mezzanotte di oggi la Regione Abruzzo é ufficialmente zona arancione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che individua cinque nuove Regioni che passano dalla zona gialla a quella arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria

Intanto il bollettino nazionale del 10 novembre 2020 parlava di 35.098 nuovi casi 28.633 ricoverati, 2.971 quelli in terapia intensiva; 580 decessi.

Il vaccino sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, consorziata con la società di biotecnologie tedesca Biontech, è stato definito efficace al 90% ed é stato giudicato straordinario da Anthony Fauci, super esperto americano di malattie infettive. Intanto dal 4 novembre é attivo in Italia un gruppo di lavoro per organizzare la logistica della distribuzione dei vaccini in tutte le Regioni Italiane. Composto da 15 esperti e coordinato dal direttore alla prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, si occuperà del trasporto, dellla conservazione, fino alla somministrazione.

Il Presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante l’audizione in Commissione Affari sociali della Camera, ha sottolineato l’importanza della ricerca sugli anticorpi contro il Sars-Cov-2, che sta vedendo lo sviluppo di farmaci che a livello internazionale sono in parte già disponibili e a livello nazionale saranno disponibili il prossimo anno. Consentiranno di controllare e mitigare l’infezione in alcuni soggetti più fragili.