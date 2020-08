Notizie dell’11 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 24 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 11 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 10 agosto parlava di 7 nuovi casi. 24 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 194erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2818 dimessi/guariti. I positivi erano 219.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DELL’11 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dalla Conferenza Strato-Regione trapela che, per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale, Regioni, Upi, Anci vogliono predisporre un tavolo con il Ministero del’Istruzione dove proporre una modifica del’orario di entrata nelle scuole nell’arco di fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 9.30 per le scuole secondarie (medie e superiori) e maggiori linee bus nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti. Le Regioni avrebbero anche chiesto in via preliminare che il Comitato tecnico scientifico possa rivalutare l’obbligo del distanziamento di un metro a bordo dei mezzi qualora sussiste una adeguata protezione da contagio, a partire dall’uso obbligatorio della mascherina.