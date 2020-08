Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 10 agosto

Notizie del 10 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 23 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 10 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 7 agosto parlava di 39 nuovi casi. 22 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 165 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2812 dimessi/guariti. I positivi erano 140.

Il bollettino ufficiale del Ministero della Salute del 9 agosto parlava di 16 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 189 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2827 dimessi/guariti. I positivi erano 203.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 10 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Fa rumore il caso di un noto locale di Fossacesia, chiuso in quanto tre dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus. Sulla questione é intervenuto il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. Il primo cittadino ha precidìsato di essere stato messo al corrente della situazione dalla titolare nella giornata di sabato e che sono state attivate tempestivamente le procedure sanitarie.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi in Italia erano 463; i decessi 2. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.924. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 45, 763 quelli ricoverati con sintomi; le persone in isolamento domiciliare 12.455. solo in Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non si sono registrati nuovi casi. I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38) e Lazio (38).