CASTELNUOVO VOMANO – Si disputerà mercoledì 3 novembre alle 14,30 presso lo stadio di Castelnuovo Vomano, a porte chiuse, la gara tra Castelnuovo Vomano e Vastogirardi, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D. I neroverdi possono così tornare a giocare nel proprio stadio, anche se a porte chiuse per via dei lavori ancora in corso nello stesso.

