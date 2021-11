Annullo filatelico per il centenario del Milite Ignoto a Pescara

PESCARA – In occasione delle celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto a Pescara, giovedì 4 novembre Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale. Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, richiesta dall’Assoarma Pescara e allestito presso il Circolo Aternino in piazza Garibaldi dalle ore 9.00 alle 13.00, con accesso regolamentato.

Il bozzetto dell’annullo riproduce i fregi di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guarda di Finanza e Polizia di Stato. Completano l’annullo le scritte «Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate», «Centenario del Milite Ignoto 1921-2021» e «4.11.2021 – 65122 Pescara».

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.