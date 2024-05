Donati 10 giovani alberi di Tamerici al Parco della Libertà di Montesilvano

MONTESILVANO – Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio ha voluto donare 10 giovani alberi di Tamerici al Parco della Libertà di Montesilvano. Un gesto possibile grazie alle donazioni del 5×1000 fatte al Co.n.al.pa. che si impegna continuamente per la tutela e valorizzazione degli alberi e del verde urbano.

“Gli alberi saranno utilizzati per incrementare il patrimonio arboreo del parco di Montesilvano.”, spiega il presidente del Co.n.al.pa. nazionale Alberto Colazilli, “Con il 5×1000 la nostra associazione promuove e sostiene tante azioni per il paesaggio, attività di educazione ambientale e permette la donazione di alberi ai parchi cittadini, alle scuole e per riforestare spazi urbani”.

“La Tamerice è uno degli alberi simbolo della nostra costa pescarese.”, spiega Annalisa Petrucciani, presidente del Co.n.al.pa. Pescara-Chieti. “La ritroviamo in molti giardini sul lungomare, riesce a vivere nella sabbia delle spiaggie, resiste benissimo alla siccità, alle alte e basse temperature ed è un albero caratteristico della macchia mediterranea. Il nostro gesto di donare Tamerici al Parco della Libertà vuole essere un momento di sensibilizzazione verso la conservazione e valorizzazione dei parchi cittadini. Nella speranza che per il futuro ci possano essere nuove azioni come questa a favore del nostro territorio”.