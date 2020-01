Giulianova, presso la sala Buozzi il convegno Stop 5G

L’incontro del 25 gennaio, nell’ambito delle iniziative nazionali sulla giornata Stop 5G, vuole informare su cosa c’è dietro la sperimentazione

GIULIANOVA (TE) – Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 10 alle 12 presso la sala Buozzi a Giulianova, si terrà un incontro nell’ambito delle iniziative nazionali sulla giornata STOP 5G. Anche Giulianova è recentemente entrata a far parte dei comuni che si sono dichiarati per il ‘principio di precauzione’ vietando ogni sperimentazione e installazione di impianti 5G sul proprio territorio fino alla certezza che questa tecnologia non sia dannosa per la salute dei cittadini.

Proprio l’Abruzzo si trova ad essere particolarmente esposto in questo senso perché è stato scelto anche per sperimentare la diffusione del segnale 5G dallo spazio, via satellite, prima di una indagine completa e indipendente sui rischi connessi.

L’invito alla partecipazione all’iniziativa ed alla mobilitazione pacifica e informata è rivolto a tutti i cittadini