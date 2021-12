A Pratola Peligna il convegno sugli interventi riabilitativi nell’autismo

Il 17 dicembre presso il Teatro Comunale il convegno voluto dal Centro di Riferimento Regionale per l’autismo e dalle cooperative sociali

PRATOLA PELIGNA – Venerdì 17 dicembre, dalle 9.30 alle 13.00, presso il Teatro Comunale di Pratola Peligna, si terrà il convegno intitolato “Nuove frontiere per gli interventi riabilitativi nell’Autismo”, fortemente voluto dal Centro di Riferimento Regionale per l’autismo e dalle cooperative sociali Polis e Nuova Dimensione. Con questo evento si intende dare risalto alle attività del Centro diurno per l’autismo di Pratola Peligna nato ad Aprile 2017.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno varie figure professionale, tra le quali il Direttore Sanitario Asl 1 Prof. Marco Valenti, lo psichiatra Dott. Fabrizio Mancini e alcuni educatori professionali. Moderatori dell’incontro saranno il giornalista Rai Ennio Bellucci e Monica Mazza.