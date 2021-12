Piani Neve 2021/22 e 2022/23 approvati dalla Regione Abruzzo

L’AQUILA – Nell’ultima seduta di Giunta è stata approvata la delibera sul Piano Neve per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023, che prevede l’impiego di risorse complessive pari rispettivamente a 913.610 euro e 900.000 euro.

“Al fine di garantire la circolazione stradale, alla luce dei fenomeni meteorologici di natura nevosa che negli ultimi anni hanno interessato il territorio regionale – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis – si è ritenuto necessario assegnare le predette somme alle amministrazioni Provinciali, somme che saranno erogate per metà come anticipazione e per la restante metà a seguito di rendicontazione. Gli importi sono stati ripartiti tra le quattro Province in base alla consistenza del patrimonio stradale, che si estende per km1498+721 per la Provincia di Teramo, km 1509+446 per la Provincia di L’Aquila, km 652+776 per la Provincia di Pescara e km 1619+618 per la Provincia di Chieti”.

Sulla base di tale criterio, le erogazioni saranno le seguenti:

Stagione invernale 2021/2022

– € 250.000 in favore della Provincia di Teramo;

– € 260.000 in favore della Provincia di L’Aquila;

– € 123.610 in favore della Provincia di Pescara;

– € 280.000 in favore della Provincia di Chieti.

Stagione invernale 2022/2023

-​ € 250.000 in favore della Provincia di Teramo;

-​ € 260.000 in favore della Provincia di L’Aquila;

-​ € 120.000 in favore della Provincia di Pescara;

-​ € 270.000 in favore della Provincia di Chieti.

“La Giunta Regionale, a dimostrazione dell’attenzione riservata alle problematiche di viabilità create dai sempre più acuti fenomeni nevosi, ha deciso di stanziare somme per un importo superiore del 30% a quelle assegnate l’anno precedente. Gli importi, ripartiti in base all’estensione viaria di ciascuna provincia, permetteranno alle amministrazioni di fronteggiare prontamente eventuali criticità”, ha concluso D’Annuntiis.