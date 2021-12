Controlli super green pass a Pescara: multa per un locale e alcuni clienti

La Polizia ha sanzionato un titolare di un esercizio pubblico e applicata la chiusura del locale per cinque giorni.

PESCARA – La Polizia di Stato, nelle ultime quarantotto ore, nel corso dei controlli per la verifica del possesso delle certificazioni verdi ha sanzionato il gestore di un esercizio pubblico di Pescara per inosservanza delle disposizioni anti-covid in quanto trovato all’interno del locale senza mascherina. Per questo motivo, gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura hanno applicato la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per 5 giorni.

Inoltre, nella decorsa notte, nell’ambito delle intensificate attività di controllo rivolte anche ai locali di intrattenimento, sono stati sanzionati 2 avventori di un locale pubblico, uno dei quali per possesso di certificazione verde (Green Pass) scaduta e l’altro per rifiuto di esibire la medesima certificazione.