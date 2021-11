Controguerra, riaperta la provinciale 1 a senso unico alternato

TERAMO – Riaperta ieri sera la provinciale 1 a senso unico alternato. La strada era stata chiusa all’innesto fra Controguerra e Pagliare del Tronto dove l’esondazione del fiume Tronto, nella giornata del 16 novembre, ha eroso una parte della corsia. Il tratto danneggiato è stato delimitato in un primo intervento tampone.

Gli uffici tecnici della Provincia e quelli del Genio Civile stanno concordando i lavori, ognuno per la propria competenza, per il ripristino dei luoghi. Da ieri sera, quindi, la strada è tornata percorribile ma a senso unico alternato per il restringimento della carreggiata.