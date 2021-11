Chieti, guasto alla condotta in piazza San Giustino: zone interessate

CHIETI – Avviso importante dal Comune di Chieti ovvero che nelle prossime due ore mancherà l’acqua in un’ampia zona del centro storico per via di un guasto della condotta di piazza San Giustino, già in fase di ripristino da parte di Aca.

Le zone interessate sono quelle di piazza San Giustino, via Pollione, via dell’Arcivescovado, Largo Barbella, via Chiarini, via dei Germanesi e zone limitrofe.