Contributo Ebrart per l’acquisto di testi scolastici per l’anno 2019/2020

AVEZZANO – Il 16 Settembre in Abruzzo riapriranno le scuole ed è arrivato il momento di acquistare i libri. Confartigianato Imprese Avezzano intende informare i propri associati dell’importante opportunità offerta dall’Ente Bilaterale Ebrart Abruzzo per l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2019/2020. Infatti, gli iscritti al suddetto ente, che abbiano almeno un dipendente a cui è applicato il CCNL dell’artigianato, possono richiedere un sussidio per l’acquisto dei testi scolastici di scuola media, superiore e università per un importo fino ad € 200,00 per ciascun figlio.

Il sussidio viene erogato in favore di titolari, soci, collaboratori familiari e loro congiunti, lavoratori dipendenti di aziende artigiane iscritte all’ente e non può essere richiesto da entrambi i coniugi per lo stesso figlio (anche se lavoratori di aziende diverse).

I documenti necessari per inoltrare la richiesta sono: elenco dei testi scolastici rilasciati dall’istituto; visura camerale (per artigiani e collaboratori familiari) o busta paga del mese precedente alla domanda (per i dipendenti); copia ricevuta, scontrino o fattura di acquisto (anche per acquisti presso mercatini di libri usati).

Ebrart è l’ente bilaterale regionale dell’artigianato dell’Abruzzo a cui fanno riferimento i lavoratori e le imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore artigiano.

L’impresa, aderendo al sistema bilaterale assolve ogni obbligo in materia contrattuale nei confronti dei propri lavoratori. La contribuzione è raccolta a livello centrale e redistribuita agli enti bilaterali regionali. I lavoratori e le imprese del settore artigiano ricevono o possono ricevere prestazioni e servizi direttamente dagli enti bilaterali regionali della propria area di riferimento (formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, assistenza, indennità, sussidi, borse di studio, credito agevolato, sostegno al reddito).

INFO E ASSISTENZA

Per ogni informazione e per ricevere assistenza nell’invio della richiesta di sussidio, è possibile recarsi presso gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano in via S. Donatoni n. 56, contattare i numeri 0863/26282-413713 oppure scrivere una email a info.confartigianatoavezzano@gmail.com