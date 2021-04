Contest “IoSonoArte.com”, 30 opere si contendono i premi finali

Scelte tra le 195 opere inviate sono in lizza 2 premi del valore di 300 euro e per la borsa di studio intitolata “Enrico Morsiani designer”

CHIETI – I giochi sono fatti. Lo scorso 21 marzo si sono ufficialmente chiusi i termini di partecipazione dell’edizione 2020/21 del contest “IoSonoArte.com” ideato dall’associazione ETHIKA ets e dai suoi prestigiosi partner, che hanno resistito in modo quasi eroico a tutto il periodo pandemico.

La tematica del contest di questa edizione era “Vivi la moda”, declinata nelle quattro accezioni “unicità, etica, arte, ambiente”, con una necessaria attenzione anche all’umanizzazione del concetto di moda, ben diverso dall’attuale sistema consumistico legato a questo settore.

Tematica molto impegnativa e complessa, che i ragazzi hanno comunque saputo rielaborare nelle loro chiavi di visione personali e sociali.

Sono state ben 195 le opere inviate da scuole di tutta Italia, tra istituti comprensivi, scuole elementari, medie e superiori, per contendersi i premi e la borsa di studio in palio.

Ma solamente 30 sono i finalisti nazionali che già selezionati dalla commissione dell’associazione ETHIKA ets, che ha sede in Veneto, dove il prossimo 22 maggio avverrà anche la giornata di premiazione ufficiale con evento in diretta streaming su YouTube e Gmeet, in collegamento con tutte le scuole che hanno partecipato a questa lunghissima maratona del contest, a cavallo tra il 2019 ed il 2021, causa Covid.

Resilienza?! Certamente non manca e non mancherà, visto che il termine di questa lunga gara ormai è molto prossimo.

In queste settimane le 30 opere finaliste saranno valutate dalla commissione interna per stabilire i 2 premi del valore di 300 euro e la borsa di studio intitolata “Enrico Morsiani designer” del valore di 1000 euro, che sarà donata al vincitore designato dalla famiglia Morsiani, in memoria del designer veneto, che ha sempre creduto e sostenuto i giovani e le loro aspirazioni creative.

Le congratulazioni per questo meritato piazzamento tra i migliori 30 nazionali, vanno agli allievi dell’Istituto DePetra, che sono stati coordinati dalla prof.ssa Paola Cipolla, con le opere seguenti: Liberazione, Silentium, Tempo Scaduto, Il volo negato, Venenum, Disgregatio , Sigillum, Scacco alla terra, Somnium, provenienti dalle classi 3A, 3B e 3C.

Non mancheranno anche i voti dal popolo web che avrà presto l’occasione di esprimere le proprie preferenze sulle opere finaliste direttamente sul sito del contest all’indirizzo iosonoarte.com; l’opera più votata in assoluto si aggiudicherà il Premio del Pubblico per l’edizione 2021.

Ma nessuno sarà dimenticato, poiché gli organizzatori di IoSonoArte.com, hanno pensato di inserire tutte le 30 opere selezionate, in un Albo d’Oro IoSonoArte.com 2021, che diventerà anche una galleria d’arte virtuale gratuita!

Non meno importante, sarà la trasposizione fashion, delle opere vincitrici, su tessuti della fashion house svizzera LucaMartini®, che produrrà delle magliette realizzate con tessuti sostenibili al 100% con filati Econyl®, in tiratura limitata, il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di materiali artistici e corsi di arte per i giovanissimi talenti, che ne faranno richiesta, nelle scuole che hanno necessità di questi ausili.

Un contest ricchissimo di opportunità, talenti, nuove visioni e concrete opzioni di aiuto nel settore educativo, formativo e artistico, per dare una vera e propria scossa al torpore culturale degli ultimi tempi.

Tutte le novità sulla gara e per votare le opere, sul sito ufficiale all’indirizzo www.iosonoarte.com, e sui social IG e Fb del contest.