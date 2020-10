Contest #DonareMiDona 2020, terzo posto per Fossacesia

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia si è classificato al 3° posto tra i comuni italiani per il Contest #DonareMiDona 2020, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID). L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha ottenuto il piazzamento per la manifestazione dello scorso 4 ottobre, tenutasi in piazza Fantini, nell’ambito della sesta edizione #DonoDay2020, alla quale Fossacesia ha aderito. In quella occasione erano state premiati associazioni di volontariato e quanti nel periodo del lookdown si sono prodigati per assistere i cittadini, soprattutto anziani e coloro che, purtroppo, sono stati colpiti dal Covid.

“Sono particolarmente onorato d’aver ricevuto il riconoscimento dal presidente dell’IID Stefano Tabò – afferma il sindaco Di Giuseppantonio -. E’ un apprezzamento che va condiviso con tutta Fossacesia perché tutti abbiamo voluto ringraziare il personale sanitario, le forze dell’ordine, i volontari che si sono messi a disposizione per aiutare il prossimo, e la generosità di tanti privati ed aziende che hanno dimostrato grande senso di umanità e solidarietà”.