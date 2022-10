Stagione di Prosa 2022/23, palchetti del Caniglia per gli studenti

SULMONA – Un teatro aperto a tutti. Il Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e la Giunta Comunale hanno messo a completa e gratuita disposizione per l’intera stagione teatrale di prosa i loro palchetti per tutti gli studenti sulmonesi che ne faranno richiesta.

«La promozione della cultura, in ogni sua forma, continua ad essere una priorità della nostra azione amministrativa, specialmente quando essa riesce a coinvolge attivamente i giovani della nostra Città. Il nostro impegno, anche nel prossimo futuro, muoverà sempre in questa direzione attraverso azioni concrete di sensibilizzazione sulle tematiche legate all’inclusione e al contrasto alla povertà educativa» dichiara il sindaco Gianfranco Di Piero.

Un’iniziativa quella del Sindaco e della Giunta comunale che è stata accolta spontaneamente anche da alcuni imprenditori del luogo: Rita Perrotta (Sisley di Sulmona) e Marina Ammazzalorso (Ottica Ammazzalorso) hanno infatti acquistato e destinato dei palchi per gli studenti della città di Sulmona e del comprensorio. Una proposta che si è allargata spontaneamente anche verso il mondo del sociale grazie all’acquisto di alcuni palchi e abbonamenti da parte degli imprenditori Luigi Fracassi (Francassi Events), William di Carlo, Gianni Cirillo (ISE Impianti), Ciesse Edilizia destinati agli ospiti del Centro Diurno “G. Fapore” di Sulmona e della Struttura psichiatrica residenziale ‘Il Morrone’ Pratola Peligna – Dipartimento di Salute Mentale – Asl 1 Abruzzo e di analoghe strutture assistenziali che ne faranno richiesta.

«Iniziare questa nuova stagione di prosa 2022/2023 con l’appoggio e il sostegno non solo dell’Amministrazione comunale ma anche dell’imprenditoria locale ci fa capire quanto il Teatro Maria Caniglia di Sulmona stia diventando sempre più un luogo di aggregazione strettamente connesso al suo tessuto sociale, una vicinanza necessaria e vitale, specialmente in questo periodo di grandi cambiamenti sociali, politici ed economici» ha dichiarato Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della stagione di prosa.

Gli studenti interessati, e tutti i destinatari di questa pregevole iniziativa, potranno inviare la propria richiesta di partecipazione agli spettacoli inoltrando un’e-mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com, entro le ore 12:00 del giorno precedente in cui andrà in scena lo spettacolo a cui sceglieranno di assistere. I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per eventuali richieste in esubero l’Associazione Meta propone tariffe agevolate per l’acquisto di biglietti in qualsiasi settore e ordine di posto; Meta Aps sostiene fortemente che la cultura e la bellezza appartengano a tutti, soprattutto ai più giovani, e mette dunque a loro disposizione i posti migliori ad un prezzo calmierato, perché possano godere a pieno di ciò che il Teatro riesce a donare.

Continua intanto la campagna abbonamenti alla stagione di prosa 2022/2023 il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona sito nel Complesso della SS Annunziata in Corso Ovidio – dove è possibile acquistare anche i singoli biglietti per il primo spettacolo che inaugurerà la nuova stagione di prosa: Il Malato Immaginario con Emilio Solfrizzi in scena Sabato 05 Novembre alle ore 21:00.

I biglietti per l’evento sono acquistabili anche sulla piattaforma Oooh.events. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.

Per informazioni contattare il numero 329 9339837, collegarsi alle pagine social Facebook, Instagram, Twitter del Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com